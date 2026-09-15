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SSD Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)

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Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 5
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)
11 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 480 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 475, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X) - стоимость товара 11630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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