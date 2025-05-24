Накопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление, Вт
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб.
В наличии
Код товара: 557225
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
пока работает.передача данных летает.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Пришёл быстро. Новый. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за быструю доставку упаковано отлично диск подошёл в целости и сохранности в ноутбук подошёл идеально пока не подключала нужно переустановить Винду а так товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Принес курьер домой. Обьем соответствует заявленному. 2 дня работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая скорость, встал без танцев, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на ноутбук асус N53S, все замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Качественные ssd работают хорошо и скорость хорошая
Накопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает.передача данных летает.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Пришёл быстро. Новый. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за быструю доставку упаковано отлично диск подошёл в целости и сохранности в ноутбук подошёл идеально пока не подключала нужно переустановить Винду а так товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Принес курьер домой. Обьем соответствует заявленному. 2 дня работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая скорость, встал без танцев, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на ноутбук асус N53S, все замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Качественные ssd работают хорошо и скорость хорошая