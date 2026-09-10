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SSD Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511)

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Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото 2
Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
555
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
1228.8
Энергопотребление
3
  • Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото 2
  • Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396842
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
555
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
1228.8
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
555
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
1228.8
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel Original DC D3-S4510 480Gb (SSDSCKKB480G801 963511) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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