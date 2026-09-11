Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28)
Silicon Power P34A60 — это доступное решение для хранения данных, которое не экономит на производительности. SSD накопитель предназначен для начинающих пользователей, сборщиков систем, изготовителей систем специального назначения и просто тех, кто хочет ускорить свой ПК. Интерфейс PCIe Gen3x4 предоставляет пользователю одновременную передачу и прием данных со скоростью до 2200 мб/с и со скоростью записи до 1600 мб/с. P34A60 поддерживает NVMe 1.3, который требует более высоких векторов производительности, чем AHCI (расширенный интерфейс хост-контроллера), включая масштабируемую пропускную способность, увеличенный IOPS и низкую задержку. Кроме того, архитектура HMB (Host Memory Buffer), которая позволяет драйверу хоста выделять системную память (RAM) для эксклюзивного использования SSD, обеспечивает более высокую эффективность. Именно эта командная работа гарантирует оптимальную производительность.
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