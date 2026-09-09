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SSD Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)

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Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288913
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)

256 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оснащается интерфейсом подключения SATA III, за счет которого вы сможете установить данный 2.5-дюймовый накопитель в системном блоке персонального компьютера или в ноутбуке. Данная модель, получившая корпус черного цвета, разработана на основе чипов памяти TLC 3D NAND. Наибольшая поддерживаемая таким твердотельным накопителем скорость чтения равняется 560 МБайт/сек, а запись производится на скоростях до 500 МБайт/сек. Смонтированный в вашем компьютере твердотельный накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оптимально подходит для использования как логический диск, благодаря которому достигается быстрая загрузка как ОС, так и другого программного обеспечения. Отличающийся высоким рабочим ресурсом диск предоставляет для долговременного хранения цифровых данных 256 ГБ памяти. Его отличают бесшумность работы и малое энергопотребление.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
256 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оснащается интерфейсом подключения SATA III, за счет которого вы сможете установить данный 2.5-дюймовый накопитель в системном блоке персонального компьютера или в ноутбуке. Данная модель, получившая корпус черного цвета, разработана на основе чипов памяти TLC 3D NAND. Наибольшая поддерживаемая таким твердотельным накопителем скорость чтения равняется 560 МБайт/сек, а запись производится на скоростях до 500 МБайт/сек. Смонтированный в вашем компьютере твердотельный накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оптимально подходит для использования как логический диск, благодаря которому достигается быстрая загрузка как ОС, так и другого программного обеспечения. Отличающийся высоким рабочим ресурсом диск предоставляет для долговременного хранения цифровых данных 256 ГБ памяти. Его отличают бесшумность работы и малое энергопотребление.


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Самовывоз
Доставка
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