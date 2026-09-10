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SSD Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)

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Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362622
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, кг.
8.4

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)

SSD-накопитель AMD Radeon R5 Series обладает солидным запасом памяти в 240 ГБ, за счет чего сможет уместить довольно большую коллекцию фильмов, сериалов, фотографий или видеозаписей. Однако главное достоинство прибора заключается в возможности повысить быстродействие компьютера. Скорость его чтения и записи информации (520 и 420 Мбайт/с соответственно) позволяет ему существенно превосходить традиционные жесткие диски. Плюс к этому необходимо учесть его форм-фактор (2.5"), физический интерфейс SATA III и чипы памяти типов TLC 3D NAND. Это позволит получить наиболее полную картину о AMD Radeon R5 Series.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель AMD Radeon R5 Series обладает солидным запасом памяти в 240 ГБ, за счет чего сможет уместить довольно большую коллекцию фильмов, сериалов, фотографий или видеозаписей. Однако главное достоинство прибора заключается в возможности повысить быстродействие компьютера. Скорость его чтения и записи информации (520 и 420 Мбайт/с соответственно) позволяет ему существенно превосходить традиционные жесткие диски. Плюс к этому необходимо учесть его форм-фактор (2.5"), физический интерфейс SATA III и чипы памяти типов TLC 3D NAND. Это позволит получить наиболее полную картину о AMD Radeon R5 Series.


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