Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, кг.
8.4
Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G)
SSD-накопитель AMD Radeon R5 Series обладает солидным запасом памяти в 240 ГБ, за счет чего сможет уместить довольно большую коллекцию фильмов, сериалов, фотографий или видеозаписей. Однако главное достоинство прибора заключается в возможности повысить быстродействие компьютера. Скорость его чтения и записи информации (520 и 420 Мбайт/с соответственно) позволяет ему существенно превосходить традиционные жесткие диски. Плюс к этому необходимо учесть его форм-фактор (2.5"), физический интерфейс SATA III и чипы памяти типов TLC 3D NAND. Это позволит получить наиболее полную картину о AMD Radeon R5 Series.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель AMD Radeon R5 Series обладает солидным запасом памяти в 240 ГБ, за счет чего сможет уместить довольно большую коллекцию фильмов, сериалов, фотографий или видеозаписей. Однако главное достоинство прибора заключается в возможности повысить быстродействие компьютера. Скорость его чтения и записи информации (520 и 420 Мбайт/с соответственно) позволяет ему существенно превосходить традиционные жесткие диски. Плюс к этому необходимо учесть его форм-фактор (2.5"), физический интерфейс SATA III и чипы памяти типов TLC 3D NAND. Это позволит получить наиболее полную картину о AMD Radeon R5 Series.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD AMD Radeon R5 240Gb (R5SL240G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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