Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)
256-гигабайтный SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] использует для обмена данными интерфейс SATA 3. Скоростные показатели модели типичны для твердотельных SATA-устройств: максимальная скоростьтения равна 560 МБ/с, а максимальная скорость записи – 500 МБ/с. Накопитель априори быстрее любых, даже самых скоростных жестких дисков. Осуществив модернизацию системы, вы моментально почувствуете значительный прирост быстродействия. SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] соответствует форм-фактору 2280. Используемые ключи – B и M. Толщина накопителя составляет 3.5 мм. Упаковка устройства – блистер из прочного пластика.
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