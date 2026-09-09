Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)

256-гигабайтный SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] использует для обмена данными интерфейс SATA 3. Скоростные показатели модели типичны для твердотельных SATA-устройств: максимальная скоростьтения равна 560 МБ/с, а максимальная скорость записи – 500 МБ/с. Накопитель априори быстрее любых, даже самых скоростных жестких дисков. Осуществив модернизацию системы, вы моментально почувствуете значительный прирост быстродействия. SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] соответствует форм-фактору 2280. Используемые ключи – B и M. Толщина накопителя составляет 3.5 мм. Упаковка устройства – блистер из прочного пластика.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Описание
256-гигабайтный SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] использует для обмена данными интерфейс SATA 3. Скоростные показатели модели типичны для твердотельных SATA-устройств: максимальная скоростьтения равна 560 МБ/с, а максимальная скорость записи – 500 МБ/с. Накопитель априори быстрее любых, даже самых скоростных жестких дисков. Осуществив модернизацию системы, вы моментально почувствуете значительный прирост быстродействия. SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] соответствует форм-фактору 2280. Используемые ключи – B и M. Толщина накопителя составляет 3.5 мм. Упаковка устройства – блистер из прочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...