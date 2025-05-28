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SSD Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)

13 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
8.5
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641618
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
160

Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alina V.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дроздов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alina V.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дроздов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке


Накопитель SSD Samsung M.2 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0CW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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