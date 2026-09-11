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SSD Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007)

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Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
428 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504249
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007)

Серверный SSD накопитель Samsung PM1643a [MZILT15THALA-00007] обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильность в круглосуточном режиме нагрузки. Он создан для серверного оборудования и корпоративных систем. Дисковое хранилище форм-фактора 2.5 дюйма подключается к материнской плате с помощью интерфейса SAS. Скорость в режиме чтения до 2100 Мбайт/сек обеспечивает быстродействие при запуске ОС и программ, обработке данных и обмене информацией. Накопитель Samsung PM1643a емкостью 15360 ГБ позволяет хранить большое количество важных файлов. Технология аппаратного шифрования AES 256 bit обеспечивает целостность и конфиденциальность данных.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM1643a [MZILT15THALA-00007] обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильность в круглосуточном режиме нагрузки. Он создан для серверного оборудования и корпоративных систем. Дисковое хранилище форм-фактора 2.5 дюйма подключается к материнской плате с помощью интерфейса SAS. Скорость в режиме чтения до 2100 Мбайт/сек обеспечивает быстродействие при запуске ОС и программ, обработке данных и обмене информацией. Накопитель Samsung PM1643a емкостью 15360 ГБ позволяет хранить большое количество важных файлов. Технология аппаратного шифрования AES 256 bit обеспечивает целостность и конфиденциальность данных.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", TLC, 2.5", SAS, TLC, TLC, 2.5", 2.5", TLC, TLC, 1800, 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5"
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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