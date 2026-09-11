Накопитель SSD Transcend 830S 2Tb (TS2TMTS830S)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Transcend 830S 2Tb (TS2TMTS830S)
Скоростной интерфейс SATA III 6 Гбит/с, DRAM-кэш на основе микросхем DDR3 и небольшие размеры делают твердотельные накопители Transcend 830S M.2 отличным решением для оснащения высокопроизводительных и компактных вычислительных устройств. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти типа NAND и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend 830S M.2 обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.
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Скоростной интерфейс SATA III 6 Гбит/с, DRAM-кэш на основе микросхем DDR3 и небольшие размеры делают твердотельные накопители Transcend 830S M.2 отличным решением для оснащения высокопроизводительных и компактных вычислительных устройств. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти типа NAND и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend 830S M.2 обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Transcend 830S 2Tb (TS2TMTS830S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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