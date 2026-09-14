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SSD Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)

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Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 4
Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 5
Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
175
Энергопотребление, Вт
4.09
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726829
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
175
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)

SSD накопитель Kingston представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, ориентированное на пользователей, которым важна высокая скорость и надежность. Этот SSD обладает форм-фактором M.2 2280 и поддерживает современный интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает максимальную скорость чтения до 4500 МБайт/с и скорость записи до 400 МБайт/с. Съемный диск имеет объем 240 Гб и произведен с использованием надежной флэш-памяти типа TLC, которая обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и долговечностью. Kingston SSD отличается высоким ресурсом записи, составляющим 175 Тб (TBW), что позволяет без опасений подвергать его интенсивным рабочим нагрузкам. Показатель времени наработки на отказ равен 2 000 000 часов, что говорит о высокой надежности и продолжительном сроке службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики благодаря передовым технологиям Kingston. Энергопотребление составляет всего 4,09 Вт, что способствует экономии электроэнергии и меньшему тепловыделению. Произведенный в Китае, SSD Kingston подходит для широкого круга пользователей, от геймеров до профессионалов, нуждающихся в быстродействующей системе хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
175
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.09
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Kingston представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, ориентированное на пользователей, которым важна высокая скорость и надежность. Этот SSD обладает форм-фактором M.2 2280 и поддерживает современный интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает максимальную скорость чтения до 4500 МБайт/с и скорость записи до 400 МБайт/с. Съемный диск имеет объем 240 Гб и произведен с использованием надежной флэш-памяти типа TLC, которая обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и долговечностью. Kingston SSD отличается высоким ресурсом записи, составляющим 175 Тб (TBW), что позволяет без опасений подвергать его интенсивным рабочим нагрузкам. Показатель времени наработки на отказ равен 2 000 000 часов, что говорит о высокой надежности и продолжительном сроке службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики благодаря передовым технологиям Kingston. Энергопотребление составляет всего 4,09 Вт, что способствует экономии электроэнергии и меньшему тепловыделению. Произведенный в Китае, SSD Kingston подходит для широкого круга пользователей, от геймеров до профессионалов, нуждающихся в быстродействующей системе хранения данных.
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Отзывы


Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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