Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)
SSD накопитель Kingston представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, ориентированное на пользователей, которым важна высокая скорость и надежность. Этот SSD обладает форм-фактором M.2 2280 и поддерживает современный интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает максимальную скорость чтения до 4500 МБайт/с и скорость записи до 400 МБайт/с. Съемный диск имеет объем 240 Гб и произведен с использованием надежной флэш-памяти типа TLC, которая обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и долговечностью. Kingston SSD отличается высоким ресурсом записи, составляющим 175 Тб (TBW), что позволяет без опасений подвергать его интенсивным рабочим нагрузкам. Показатель времени наработки на отказ равен 2 000 000 часов, что говорит о высокой надежности и продолжительном сроке службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики благодаря передовым технологиям Kingston. Энергопотребление составляет всего 4,09 Вт, что способствует экономии электроэнергии и меньшему тепловыделению. Произведенный в Китае, SSD Kingston подходит для широкого круга пользователей, от геймеров до профессионалов, нуждающихся в быстродействующей системе хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 400, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 810 руб.5703 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 23 510 руб.5878 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
-
В наличииЦена 24 240 руб.6060 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
-
В наличииЦена 24 660 руб.6165 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 1Tb (MZ-V8V1T0BW)
-
В наличииЦена 25 060 руб.6265 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 26 220 руб.6555 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
-
В наличииЦена 26 410 руб.6603 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 26 890 руб.6723 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитНакопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 27 340 руб.6835 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
-
В наличииЦена 27 600 руб.6900 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 400, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston Enterprise 240GB DC2000B M.2 2280 (SEDC2000BM8/240G)