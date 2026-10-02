Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 1
Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 2
Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 3
Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
8.5
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640160
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, кг.
1.04

Описание товара Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM

M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 2000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 2000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0B/AM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...