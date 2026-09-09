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SSD Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S)

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Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295914
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S)

Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend 820S в форм-факторе M.2 оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend 820S M.2 обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend 820S в форм-факторе M.2 оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend 820S M.2 обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend 960Gb (TS960GMTS820S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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