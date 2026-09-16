Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал устройства, позволяя максимально использовать современные возможности компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 2700, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 430 руб.7858 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 850 руб.7963 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
-
В наличииЦена 32 230 руб.8058 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
-
В наличииЦена 34 580 руб.8645 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
-
В наличииЦена 43 300 руб.10825 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW)
-
В наличииЦена 59 910 руб.14978 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 63 210 руб.15803 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
-
В наличииЦена 65 710 руб.16428 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 76 900 руб.19225 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 90 590 руб.22648 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 112 190 руб.28048 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 156 970 руб.39243 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 2700, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT