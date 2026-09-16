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SSD Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
2.38
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739116
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT

SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал устройства, позволяя максимально использовать современные возможности компьютера.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.38
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал устройства, позволяя максимально использовать современные возможности компьютера.
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Доставка
Отзывы


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