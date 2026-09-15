Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 440 руб.
В наличии
Код товара: 634003
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
SATA накопитель Samsung 870 EVO отличается высокой производительностью и надежностью. Твердотельное запоминающее устройство совместимо с настольными и портативными компьютерами. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка различных ресурсов. Объем 1000 Гб предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Из особенностей Samsung 870 EVO отмечаются поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование. Режим сна помогает более экономично расходовать энергию.
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SATA накопитель Samsung 870 EVO отличается высокой производительностью и надежностью. Твердотельное запоминающее устройство совместимо с настольными и портативными компьютерами. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка различных ресурсов. Объем 1000 Гб предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Из особенностей Samsung 870 EVO отмечаются поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование. Режим сна помогает более экономично расходовать энергию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 30440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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