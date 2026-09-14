Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON
Kingston FURY Renegade G5 — это высокоскоростной SSD нового поколения, созданный для тех, кто ценит производительность и надежность. Он подходит для игровых систем, рабочих станций и любых задач, где важна скорость обработки данных. Молниеносная скорость Благодаря поддержке PCIe 5.0 накопитель обеспечивает исключительно быструю загрузку игр, приложений и файлов. Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами и мгновенно запускать ресурсоемкие программы. Эффективное охлаждение Инженерные решения, включая современный контроллер и многослойную плату, минимизируют нагрев даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную работу без снижения производительности. Долгий срок службы Флеш-память и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Производитель дает расширенную гарантию, подтверждая долговечность устройства. Универсальность и совместимость Компактный форм-фактор позволяет использовать SSD как в настольных ПК, так и в ноутбуках. Он работает не только с PCIe 5.0, но и с более старыми версиями интерфейса. Лучший выбор для требовательных задач Накопитель идеально подходит для геймеров, видеоредакторов и специалистов, работающих с большими объемами данных. Он ускоряет любые процессы, где важна скорость и отзывчивость системы.
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