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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14200
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Энергопотребление, Вт
6.6
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739111
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14200
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
6.6
Размеры в упаковке, см
12х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON

Kingston FURY Renegade G5 — это высокоскоростной SSD нового поколения, созданный для тех, кто ценит производительность и надежность. Он подходит для игровых систем, рабочих станций и любых задач, где важна скорость обработки данных. Молниеносная скорость Благодаря поддержке PCIe 5.0 накопитель обеспечивает исключительно быструю загрузку игр, приложений и файлов. Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами и мгновенно запускать ресурсоемкие программы. Эффективное охлаждение Инженерные решения, включая современный контроллер и многослойную плату, минимизируют нагрев даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную работу без снижения производительности. Долгий срок службы Флеш-память и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Производитель дает расширенную гарантию, подтверждая долговечность устройства. Универсальность и совместимость Компактный форм-фактор позволяет использовать SSD как в настольных ПК, так и в ноутбуках. Он работает не только с PCIe 5.0, но и с более старыми версиями интерфейса. Лучший выбор для требовательных задач Накопитель идеально подходит для геймеров, видеоредакторов и специалистов, работающих с большими объемами данных. Он ускоряет любые процессы, где важна скорость и отзывчивость системы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14200
Скорость записи, Мб/с
11000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
6.6
Описание
Kingston FURY Renegade G5 — это высокоскоростной SSD нового поколения, созданный для тех, кто ценит производительность и надежность. Он подходит для игровых систем, рабочих станций и любых задач, где важна скорость обработки данных. Молниеносная скорость Благодаря поддержке PCIe 5.0 накопитель обеспечивает исключительно быструю загрузку игр, приложений и файлов. Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами и мгновенно запускать ресурсоемкие программы. Эффективное охлаждение Инженерные решения, включая современный контроллер и многослойную плату, минимизируют нагрев даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную работу без снижения производительности. Долгий срок службы Флеш-память и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Производитель дает расширенную гарантию, подтверждая долговечность устройства. Универсальность и совместимость Компактный форм-фактор позволяет использовать SSD как в настольных ПК, так и в ноутбуках. Он работает не только с PCIe 5.0, но и с более старыми версиями интерфейса. Лучший выбор для требовательных задач Накопитель идеально подходит для геймеров, видеоредакторов и специалистов, работающих с большими объемами данных. Он ускоряет любые процессы, где важна скорость и отзывчивость системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/1T0 KINGSTON - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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