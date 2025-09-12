Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, главное не заполнять полностью а то будет потеря скорости работы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, приобретал больше полугода назад. Под мои рабочие задачи подходит здорово (хранение материала, просмотр фильмов) справляется молниеносно. Бокс в комплект не входит покупал отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
В работе месяц. На 1тр такой же по ощущениям работает быстрее. 700 серия. И температура ниже на 6-8 градусов. Поставлю охлад сравнению. Но думаю этот ssd сам по себе горячее. Уже почти забит. Минусы. Пока рано говорить. Будем надеятся, что лет 8 прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Качество упаковки на высоте . В данный момент карта в процессе сборки компьютера .
Достоинства:
Комментарий:
Доставка топ. Забрал из Ситилинка на след. день после покупки. Самый лучший и оптимальный ССД за свою цену. моему основному накопителю стало намного проще дышать:D.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный безбуферный диск. Брал для тонкого ноутбука, куда горячие диски не поставить. Память пришла SLC, повезло.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший NVME накопитель для хранения данных. Брался под игры вторым (несистемным) диском.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Скорость не замерял, но всё, как говорится, летает. В комплекте есть радиатор. Не греется
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрый ссд.В комплекте с радиатором.установил в ps5 ,все четко работает,дети довольны!Приятная цена,достойное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, товар соответствует заявленным характеристикам!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал, на следующий день получил заказ, выдали быстро, на вид все целое, после сборки компьютера дополню отзыв, если будет что-то не так
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD Пломба была на месте, запустился сразу, на время покупки использован не был, атрибуты SMART хорошие, Ситилинк рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без нареканий. Проседаний скорости не обнаружил совсем, хотя разом отправил копирование на 250 гб. Также использую этот диск для скачивания торрентов. За 3-4 месяца полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Ssd приехал запечатанный в нормальном виде. Скорости свои держит. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Лучший по соотношения цена - качество - производительность!
Достоинства:
Комментарий:
получился отличный компьютер с этим ссд. скорость заявленная соответствует реальности, диск очень хорош за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цена за такой накопитель. Установил в PS5, пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Повезло урвать сие чудо за 12 деревянных. Пришел рабочий, целый, сразу поставилась винда. На скорости проверил, нормально. Теперь на моем ПК будет целых 2 терабайта непристойных данных.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. При тестах под нагрузкой с родным радиатором t=64°. Лучше купить другой радитор. Внимание!!! Если будете клеить радиатор который идёт в комплекте, то потом его будет проблематично оторвать. Температура при нагрузке на тестах с другим радиатором 55°.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, упаковка была хорошая запечатана, пломбы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрый SSD, на материнке с PCI 4.0 винда установилась за 2 минуты )
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD за свои деньги. Искал 2ТБ до 15 тыс. Этот вариант показался оптимальным: бюджетный вариант из топовой 900й серии
Достоинства:
Комментарий:
диск, к ноуту подошел. 1.5 терабайта забил уже, гораздо удобнее когда есть место на ноуте
Достоинства:
Комментарий:
2 тб - для нынешних потребностей самое то, и скорость загрузки - тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Диск великолепный, беру уже не первый, собирал несколько компьютеров в составе этого ssd. В дни распродажи, можно 2тб взять в районе 10к. Рекомендую к приобретению данного продукта
Достоинства:
Комментарий:
Ссд отличный, вставил и никаких танцев с обновой биоса или еще чего то не было, сразу все заработало. Винда встала, игры тоже, за такую цену получаем двухтерабайтную имбу. Продавца рекомендую
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, главное не заполнять полностью а то будет потеря скорости работы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, приобретал больше полугода назад. Под мои рабочие задачи подходит здорово (хранение материала, просмотр фильмов) справляется молниеносно. Бокс в комплект не входит покупал отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
В работе месяц. На 1тр такой же по ощущениям работает быстрее. 700 серия. И температура ниже на 6-8 градусов. Поставлю охлад сравнению. Но думаю этот ssd сам по себе горячее. Уже почти забит. Минусы. Пока рано говорить. Будем надеятся, что лет 8 прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Качество упаковки на высоте . В данный момент карта в процессе сборки компьютера .
Достоинства:
Комментарий:
Доставка топ. Забрал из Ситилинка на след. день после покупки. Самый лучший и оптимальный ССД за свою цену. моему основному накопителю стало намного проще дышать:D.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный безбуферный диск. Брал для тонкого ноутбука, куда горячие диски не поставить. Память пришла SLC, повезло.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший NVME накопитель для хранения данных. Брался под игры вторым (несистемным) диском.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Скорость не замерял, но всё, как говорится, летает. В комплекте есть радиатор. Не греется
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрый ссд.В комплекте с радиатором.установил в ps5 ,все четко работает,дети довольны!Приятная цена,достойное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, товар соответствует заявленным характеристикам!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал, на следующий день получил заказ, выдали быстро, на вид все целое, после сборки компьютера дополню отзыв, если будет что-то не так
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD Пломба была на месте, запустился сразу, на время покупки использован не был, атрибуты SMART хорошие, Ситилинк рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без нареканий. Проседаний скорости не обнаружил совсем, хотя разом отправил копирование на 250 гб. Также использую этот диск для скачивания торрентов. За 3-4 месяца полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Ssd приехал запечатанный в нормальном виде. Скорости свои держит. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Лучший по соотношения цена - качество - производительность!
Достоинства:
Комментарий:
получился отличный компьютер с этим ссд. скорость заявленная соответствует реальности, диск очень хорош за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цена за такой накопитель. Установил в PS5, пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Повезло урвать сие чудо за 12 деревянных. Пришел рабочий, целый, сразу поставилась винда. На скорости проверил, нормально. Теперь на моем ПК будет целых 2 терабайта непристойных данных.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. При тестах под нагрузкой с родным радиатором t=64°. Лучше купить другой радитор. Внимание!!! Если будете клеить радиатор который идёт в комплекте, то потом его будет проблематично оторвать. Температура при нагрузке на тестах с другим радиатором 55°.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, упаковка была хорошая запечатана, пломбы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрый SSD, на материнке с PCI 4.0 винда установилась за 2 минуты )
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD за свои деньги. Искал 2ТБ до 15 тыс. Этот вариант показался оптимальным: бюджетный вариант из топовой 900й серии
Достоинства:
Комментарий:
диск, к ноуту подошел. 1.5 терабайта забил уже, гораздо удобнее когда есть место на ноуте
Достоинства:
Комментарий:
2 тб - для нынешних потребностей самое то, и скорость загрузки - тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Диск великолепный, беру уже не первый, собирал несколько компьютеров в составе этого ssd. В дни распродажи, можно 2тб взять в районе 10к. Рекомендую к приобретению данного продукта
Достоинства:
Комментарий:
Ссд отличный, вставил и никаких танцев с обновой биоса или еще чего то не было, сразу все заработало. Винда встала, игры тоже, за такую цену получаем двухтерабайтную имбу. Продавца рекомендую