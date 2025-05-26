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SSD Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)

30 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
7.8
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 800 руб. 
Начислим 381 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
23 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление после установки хорошее)
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, сразу система определила ссд диск.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло чуток с задержкой. Упаковка целая, пломбы на месте. Покупал для ноутбука, вставил, активировал, форматировал и завелась. Из 1Тб доступно 931 Гб. Тест скорости чтения не делал. возможно сделаю позже и дополню отзыв. продавца рекомендую. товар хороший
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Фёдор О.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорош, нареканий нет. Я бы советовал к нему сразу радиатор заказать, если нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Айбулат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая память. Скорость не мерил, но выше чем у обычного SSD в несколько раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя, хорошо упаковано, работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
подошел,соответствует требованиям,сначала комп не видел,пришлось в настройки заходить. Пришел хорошо запакованный,оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Алмаз М.

Достоинства:


Комментарий:
скорость загрузки и отдачи соответсьвуют
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел новый,быстро и не вскрыт. Советую продавца и товар. Фото не приложу,т.к уже стоит в системе.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Перешёл на эту память после старых жёстких и ссд, подумывал взять версию PRO, но в итоге остановился на этой. Других носителей в компьютере нет, но в целом и 1тб для всего достаточно. Пока всё отлично, радуюсь, разница очень ощутима. Игры размером около 100гб устанавливаются за 5-10 минут.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Максим Николаевич Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, новый(без износа), скорость и температура нормальная.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
жаль

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид новый
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, теперь можно скачивать ААА проекты
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Ри В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован был хорошо, тяжеленький такой, качеством довольна, работает очень быстро, рекомендую к покупке вообщем
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит нормально- увидим дальше
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
В видео регистраторе работает
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
К смартфону самсунг подошла, работает. Посмотрим как дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Oleg P.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видеокамеры. Важна скорость записи и считывания. Стоит работает. В целом брэнд давно себя хорошо зарекомендовал
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Брал для камеры видеонаблюдения. Первый месяц полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
андрей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал 3 шутки месяц на видео 24/7 выжило, значит будет работать
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в телефон, работает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Брал по отзывам, пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Вставил в капризный регистратор. Пока работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, вставили в регистратор, все работает)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Fsb

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка , вообще не ошибся при выборе , точно по адресу , спасибо , доставка сутки , работает идеально
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Коробицын Владимир

Достоинства:


Комментарий:
В телефоне определилась, отформотировалась. Работает. Ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший,пришел в срок
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Фабричная упаковка. Есть переходник на SD. Похоже на оригинальную продукцию. Характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие видеокамера 4К записывает и фото 56Мп не буксует.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.8
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление после установки хорошее)
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, сразу система определила ссд диск.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло чуток с задержкой. Упаковка целая, пломбы на месте. Покупал для ноутбука, вставил, активировал, форматировал и завелась. Из 1Тб доступно 931 Гб. Тест скорости чтения не делал. возможно сделаю позже и дополню отзыв. продавца рекомендую. товар хороший
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Фёдор О.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорош, нареканий нет. Я бы советовал к нему сразу радиатор заказать, если нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Айбулат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая память. Скорость не мерил, но выше чем у обычного SSD в несколько раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя, хорошо упаковано, работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
подошел,соответствует требованиям,сначала комп не видел,пришлось в настройки заходить. Пришел хорошо запакованный,оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Алмаз М.

Достоинства:


Комментарий:
скорость загрузки и отдачи соответсьвуют
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел новый,быстро и не вскрыт. Советую продавца и товар. Фото не приложу,т.к уже стоит в системе.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Перешёл на эту память после старых жёстких и ссд, подумывал взять версию PRO, но в итоге остановился на этой. Других носителей в компьютере нет, но в целом и 1тб для всего достаточно. Пока всё отлично, радуюсь, разница очень ощутима. Игры размером около 100гб устанавливаются за 5-10 минут.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Максим Николаевич Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, новый(без износа), скорость и температура нормальная.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
жаль

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид новый
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, теперь можно скачивать ААА проекты
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Ри В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован был хорошо, тяжеленький такой, качеством довольна, работает очень быстро, рекомендую к покупке вообщем
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит нормально- увидим дальше
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
В видео регистраторе работает
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
К смартфону самсунг подошла, работает. Посмотрим как дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Oleg P.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видеокамеры. Важна скорость записи и считывания. Стоит работает. В целом брэнд давно себя хорошо зарекомендовал
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Брал для камеры видеонаблюдения. Первый месяц полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
андрей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал 3 шутки месяц на видео 24/7 выжило, значит будет работать
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в телефон, работает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Брал по отзывам, пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Вставил в капризный регистратор. Пока работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, вставили в регистратор, все работает)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Fsb

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка , вообще не ошибся при выборе , точно по адресу , спасибо , доставка сутки , работает идеально
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Коробицын Владимир

Достоинства:


Комментарий:
В телефоне определилась, отформотировалась. Работает. Ёмкость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший,пришел в срок
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Фабричная упаковка. Есть переходник на SD. Похоже на оригинальную продукцию. Характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие видеокамера 4К записывает и фото 56Мп не буксует.


Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 23800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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