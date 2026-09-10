Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)
Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH480HAHQ-00005] подходит для небольших офисов с ограниченным числом пользователей. Плотная структура ячеек 3D NAND обеспечивает объем памяти 480 ГБ при компактном форм-факторе 2.5”. Подключение через SATA III облегчает установку и настройку накопителя. Samsung PM883 выполняет чтение и запись со скоростью 520-550 Мбайт/сек, сохраняя стабильность при любом объеме свободной памяти. SSD успешно обрабатывает большие массивы информации, быстро выполняет сложные вычисления и запускает мощные программы. Ресурс перезаписи 683 ТБ позволяет ежедневно обновлять 130% от емкости без торможения и сбоев в работе накопителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 030 руб.8758 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 35 380 руб.8845 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
-
В наличииЦена 35 540 руб.8885 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
-
В наличииЦена 36 050 руб.9013 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
-
В наличииЦена 37 290 руб.9323 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 41 090 руб.10273 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G
-
В наличииЦена 53 980 руб.13495 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 57 300 руб.14325 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 4.0Tb (SKC3000D/4096G)
-
В наличииЦена 58 270 руб.14568 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 59 120 руб.14780 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 60 630 руб.15158 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 62 610 руб.15653 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)