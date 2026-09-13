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SSD Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3)

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Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 1
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 2
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 3
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 4
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 5
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 6
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 7
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 8
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 9
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 10
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 11
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 12
Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 7
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 8
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 9
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 10
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 11
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 12
  • Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718561
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3)

**Твердотельный накопитель SSD Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT2000T700SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T700 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 12400 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 11800 МБ/с. * Номинальный объём: 2000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. С SSD Crucial T700 вы сможете наслаждаться быстрой загрузкой операционной системы и приложений, а также быстрым копированием и передачей файлов. Этот накопитель станет отличным выбором для игровых систем, рабочих станций и других устройств, требующих высокой производительности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T700 2TB (CT2000T700SSD3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
11800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT2000T700SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T700 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 12400 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 11800 МБ/с. * Номинальный объём: 2000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. С SSD Crucial T700 вы сможете наслаждаться быстрой загрузкой операционной системы и приложений, а также быстрым копированием и передачей файлов. Этот накопитель станет отличным выбором для игровых систем, рабочих станций и других устройств, требующих высокой производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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