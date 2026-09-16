Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
ADATA LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/5000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше, чем у стандартных твердотельных накопителей PCIe Gen3, и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство полностью обратно совместимо с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель отлично подходит для производства среднего и высшего класса, например для создания фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с нехваткой памяти. LEGEND 860 не только идеально подходит для разъема накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса при воспроизведении шедевров категории «ААА». В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и защиты файлов.
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