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SSD Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA

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Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 8
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 10
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 11
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 12
Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 9
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 10
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 11
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 12
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739091
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х11
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA

ADATA LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/5000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше, чем у стандартных твердотельных накопителей PCIe Gen3, и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство полностью обратно совместимо с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель отлично подходит для производства среднего и высшего класса, например для создания фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с нехваткой памяти. LEGEND 860 не только идеально подходит для разъема накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса при воспроизведении шедевров категории «ААА». В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и защиты файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/5000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше, чем у стандартных твердотельных накопителей PCIe Gen3, и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство полностью обратно совместимо с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель отлично подходит для производства среднего и высшего класса, например для создания фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с нехваткой памяти. LEGEND 860 не только идеально подходит для разъема накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса при воспроизведении шедевров категории «ААА». В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и защиты файлов.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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