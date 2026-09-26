Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 2Tb, 5150MBs/4850MBs TBW 1200, SDSSDX3N-2T00-G26, 1 year
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741452
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
25
Описание товара Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 2Tb, 5150MBs/4850MBs TBW 1200, SDSSDX3N-2T00-G26, 1 year
SSD-накопитель SanDisk в компактном форм-факторе M.2 2280 — производительное решение для хранения больших объёмов данных. Вместительный объём 2000 ГБ позволяет разместить множество файлов, приложений и проектов, а интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает высокую скорость работы. Скорость чтения достигает 5150 МБайт/с, записи — 4850 МБайт/с, поэтому операции с данными выполняются быстро и без лишних задержек. Максимальный ресурс записи 1200 ТБ подчёркивает высокую выносливость накопителя при регулярной работе с большими объёмами информации.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
SSD-накопитель SanDisk в компактном форм-факторе M.2 2280 — производительное решение для хранения больших объёмов данных. Вместительный объём 2000 ГБ позволяет разместить множество файлов, приложений и проектов, а интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает высокую скорость работы. Скорость чтения достигает 5150 МБайт/с, записи — 4850 МБайт/с, поэтому операции с данными выполняются быстро и без лишних задержек. Максимальный ресурс записи 1200 ТБ подчёркивает высокую выносливость накопителя при регулярной работе с большими объёмами информации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Твердотельный накопитель SanDisk SSD Extreme M.2 2280 NVMe 2Tb, 5150MBs/4850MBs TBW 1200, SDSSDX3N-2T00-G26, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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