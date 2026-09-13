Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E)
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 1TB WD Blue Client SSD 6Gb/s WDS100T5B0E** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 7100 МБ/с, записи — до 6700 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём памяти:** 1 ТБ позволит хранить большое количество файлов, программ и игр. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ — 1750 тысяч часов. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * номинальный объём: 1000 ГБ; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой вашего компьютера!
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