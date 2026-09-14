Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC
M.2 NVMe накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] с объемом 1000 ГБ форм-фактора 2280 совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров. Физический интерфейс устройства – PCIe 4.0 x4. Модель ориентирована на сборку и модернизацию мощных игровых и универсальных системных блоков. При установке используется ключ M. Максимальная скорость последовательного чтения M.2 NVMe накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] – 7200 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5500 МБ/с. Показатели гарантируют минимальное время выполнения файловых операций в играх, программах для видеообработки, архиваторах, файловых менеджерах и другом программном обеспечении. Защиту накопителя от перегрева при повышенной интенсивности записи и чтения обеспечивает алюминиевый радиатор. Из-за его наличия толщина устройства увеличена до 11.25 мм. Параметр учитывается при определении совместимости модели с ноутбуками. Максимальный ресурс записи накопителя – 700 ТБ. Характеристика является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на частую переустановку ПО.
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