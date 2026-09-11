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SSD Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B)

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Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 1
Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 2
Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Энергопотребление
2
  • Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 1
  • Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 2
  • Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572789
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
504

Описание товара Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B)

M.2 накопитель WD Blue SA510 – надежный выбор при необходимости повышения производительности и отзывчивости в различных ресурсоемких приложениях. Интерфейс подключения SATA и технология ячеек памяти 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 1000 ГБ предоставляет большое пространство для хранения документов, мультимедийных файлов и прочего контента. Компактный форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость WD Blue SA510 с настольными и портативными компьютерами.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель WD Blue SA510 – надежный выбор при необходимости повышения производительности и отзывчивости в различных ресурсоемких приложениях. Интерфейс подключения SATA и технология ячеек памяти 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 1000 ГБ предоставляет большое пространство для хранения документов, мультимедийных файлов и прочего контента. Компактный форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость WD Blue SA510 с настольными и портативными компьютерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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