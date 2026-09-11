Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Энергопотребление
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
504
Описание товара Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B)
M.2 накопитель WD Blue SA510 – надежный выбор при необходимости повышения производительности и отзывчивости в различных ресурсоемких приложениях. Интерфейс подключения SATA и технология ячеек памяти 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 1000 ГБ предоставляет большое пространство для хранения документов, мультимедийных файлов и прочего контента. Компактный форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость WD Blue SA510 с настольными и портативными компьютерами.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель WD Blue SA510 – надежный выбор при необходимости повышения производительности и отзывчивости в различных ресурсоемких приложениях. Интерфейс подключения SATA и технология ячеек памяти 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 1000 ГБ предоставляет большое пространство для хранения документов, мультимедийных файлов и прочего контента. Компактный форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость WD Blue SA510 с настольными и портативными компьютерами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD WD SA510 1TB Blue (WDS100T3B0B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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