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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW)

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Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
7.6
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715872
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.6
Размеры в упаковке, см
24х19х14
Вес, г.
945

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW)

Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0CW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0CW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.6
Описание
Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0CW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
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Отзывы


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