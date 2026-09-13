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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)

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Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
7.6
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 340 руб. 
Начислим 438 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
27 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)

Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 27340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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