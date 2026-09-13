Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP1T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, эффективное охлаждение и долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,700 MB/s и 13,300 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Эффективное охлаждение Встроенный радиатор (heatsink) обеспечивает эффективное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 600 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Компактный дизайн Толщина накопителя всего 8.8 мм, что делает его совместимым с большинством устройств, включая PlayStation 5. Это позволяет легко интегрировать его в существующие системы без необходимости дополнительных модификаций. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 220 руб.6555 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
-
В наличииЦена 26 410 руб.6603 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 26 490 руб.6623 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)
-
В наличииЦена 26 890 руб.6723 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитНакопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 27 600 руб.6900 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
-
В наличииЦена 27 900 руб.6975 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 2Tb P210 (P210S2TB25)
-
В наличииЦена 28 400 руб.7100 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 28 580 руб.7145 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 28 620 руб.7155 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 28 710 руб.7178 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)