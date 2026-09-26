Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Энергопотребление, Вт
9.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616887
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1)
M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U со скоростью в пределах 7400 Мбайт/сек способен впечатлять высокой производительностью в составе рабочей станции или игрового ПК. Компактный форм-фактор предусматривает установку накопителя в условиях ограниченного пространства. Данная модель обладает емкостью 2000 ГБ, предоставляя тем самым достаточно места для хранения программ, игр, мультимедийных файлов и документов. Apacer AS2280Q4U подключается при помощи скоростного интерфейса PCI-E 4 x4.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U со скоростью в пределах 7400 Мбайт/сек способен впечатлять высокой производительностью в составе рабочей станции или игрового ПК. Компактный форм-фактор предусматривает установку накопителя в условиях ограниченного пространства. Данная модель обладает емкостью 2000 ГБ, предоставляя тем самым достаточно места для хранения программ, игр, мультимедийных файлов и документов. Apacer AS2280Q4U подключается при помощи скоростного интерфейса PCI-E 4 x4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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