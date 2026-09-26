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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1)

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Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Энергопотребление, Вт
9.7
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616887
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1)

M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U со скоростью в пределах 7400 Мбайт/сек способен впечатлять высокой производительностью в составе рабочей станции или игрового ПК. Компактный форм-фактор предусматривает установку накопителя в условиях ограниченного пространства. Данная модель обладает емкостью 2000 ГБ, предоставляя тем самым достаточно места для хранения программ, игр, мультимедийных файлов и документов. Apacer AS2280Q4U подключается при помощи скоростного интерфейса PCI-E 4 x4.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 2280 2TB (AP2TBAS2280Q4U-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1500
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
9.7
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U со скоростью в пределах 7400 Мбайт/сек способен впечатлять высокой производительностью в составе рабочей станции или игрового ПК. Компактный форм-фактор предусматривает установку накопителя в условиях ограниченного пространства. Данная модель обладает емкостью 2000 ГБ, предоставляя тем самым достаточно места для хранения программ, игр, мультимедийных файлов и документов. Apacer AS2280Q4U подключается при помощи скоростного интерфейса PCI-E 4 x4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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