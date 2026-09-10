Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1733 3840Gb (MZWLJ3T8HBLS-00007)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
246 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1733 3840Gb (MZWLJ3T8HBLS-00007)
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 [MZWLJ3T8HBLS-00007] с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 [MZWLJ3T8HBLS-00007] с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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