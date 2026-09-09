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SSD Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G)

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Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295915
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G)

Интерфейс подключения SATA III SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/2048G дает возможность использовать его в ноутбуке или в системном блоке ПК. Он оснащен контроллером, под управлением которого действуют чипы памяти TLC 3D NAND. Характеризуется накопитель высокой скоростью считывания, достигающей 550 Мб/с и записи - до 520 Мб/с. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/2048G соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Рабочий ресурс TBW, заявленный производителем, составляет 1200 Тб. Может надежно сохранять до 2 Тб информации различного формата и содержания. Устройство отличается низким энергопотреблением и практически бесшумной работой. При правильной эксплуатации гарантируется бесперебойная работа устройства в течение 5 лет.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейс подключения SATA III SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/2048G дает возможность использовать его в ноутбуке или в системном блоке ПК. Он оснащен контроллером, под управлением которого действуют чипы памяти TLC 3D NAND. Характеризуется накопитель высокой скоростью считывания, достигающей 550 Мб/с и записи - до 520 Мб/с. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/2048G соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Рабочий ресурс TBW, заявленный производителем, составляет 1200 Тб. Может надежно сохранять до 2 Тб информации различного формата и содержания. Устройство отличается низким энергопотреблением и практически бесшумной работой. При правильной эксплуатации гарантируется бесперебойная работа устройства в течение 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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