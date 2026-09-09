Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 2048Gb (SKC600/2048G)
Интерфейс подключения SATA III SSD накопителя KINGSTON KC600 SKC600/2048G дает возможность использовать его в ноутбуке или в системном блоке ПК. Он оснащен контроллером, под управлением которого действуют чипы памяти TLC 3D NAND. Характеризуется накопитель высокой скоростью считывания, достигающей 550 Мб/с и записи - до 520 Мб/с. SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/2048G соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Рабочий ресурс TBW, заявленный производителем, составляет 1200 Тб. Может надежно сохранять до 2 Тб информации различного формата и содержания. Устройство отличается низким энергопотреблением и практически бесшумной работой. При правильной эксплуатации гарантируется бесперебойная работа устройства в течение 5 лет.
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