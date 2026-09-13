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SSD Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2)

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Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 1
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 2
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 3
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 4
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 5
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 6
Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 5
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 6
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715025
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2)

Представляем вам твердотельный накопитель AMD Radeon R3 Series — надёжное и эффективное решение для хранения данных. Этот SSD-накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы, приложений и файлов. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, обеспечивая быструю работу и надёжное хранение данных. Он также может быть использован для апгрейда существующих систем, чтобы повысить их производительность. Приобретая твердотельный накопитель AMD Radeon R3 Series, вы получаете качественное устройство от известного производителя, которое обеспечит стабильную работу вашего компьютера или ноутбука.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA-III 1Tb Radeon R3 (R3SL1024G2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам твердотельный накопитель AMD Radeon R3 Series — надёжное и эффективное решение для хранения данных. Этот SSD-накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы, приложений и файлов. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, обеспечивая быструю работу и надёжное хранение данных. Он также может быть использован для апгрейда существующих систем, чтобы повысить их производительность. Приобретая твердотельный накопитель AMD Radeon R3 Series, вы получаете качественное устройство от известного производителя, которое обеспечит стабильную работу вашего компьютера или ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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