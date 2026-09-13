Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E)
WD SSD Blue SN5000 — это твердотельный накопитель от Western Digital, предназначенный для использования в ноутбуках и настольных компьютерах. Он относится к классу NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность. Этот накопитель идеально подходит для пользователей, которым необходима высокая производительность и надежность хранения данных. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи данных. С максимальной скоростью чтения до 5000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с, этот накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими объемами данных, такими как видео, фотографии и сложные проекты. Форм-фактор и совместимость WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает максимальную пропускную способность и совместимость с последними технологическими стандартами. Это позволяет пользователям легко устанавливать и использовать SSD в своих системах без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных настройках. Технология TLC и надежность WD SSD Blue SN5000 использует технологию TLC (Triple-Level Cell), что позволяет увеличить объем хранимых данных и обеспечить высокую надежность. Этот накопитель имеет показатель TBW (Total Bytes Written) в 300 ТБ, что означает, что он может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Кроме того, показатель DWPD (Drive Writes Per Day) составляет 0.3, что гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя даже при интенсивном использовании. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что особенно важно для пользователей ноутбуков. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи, что делает этот накопитель идеальным выбором для мобильных пользователей. Кроме того, энергоэффективность способствует снижению тепловыделения, что положительно сказывается на общей стабильности и долговечности системы. Простота установки и использования Установка WD SSD Blue SN5000 проста и не требует специальных навыков. Благодаря стандартному форм-фактору M.2 и совместимости с большинством современных систем, пользователи могут легко установить этот накопитель в свои устройства. Кроме того, Western Digital предоставляет все необходимое программное обеспечение и инструкции для быстрой и удобной настройки SSD, что делает процесс использования максимально комфортным.
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