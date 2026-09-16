Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 500GB WD Green Client SSD 6Gb/s WDS500G5G0A** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения достигает 545 МБ/с — ваши приложения и операционная система будут запускаться быстрее. * **Большой объём памяти:** 500 ГБ позволят хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов — вы можете быть уверены в стабильности работы накопителя. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 500 руб.2375 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe,...
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 800 руб.2450 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 610 руб.2653 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитТвердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)