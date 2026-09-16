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SSD Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)

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Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 1
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 2
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 3
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 4
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 5
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 6
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 7
Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 1
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 2
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 3
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 4
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 5
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 6
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 7
  • Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)
9 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)

**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 500GB WD Green Client SSD 6Gb/s WDS500G5G0A** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения достигает 545 МБ/с — ваши приложения и операционная система будут запускаться быстрее. * **Большой объём памяти:** 500 ГБ позволят хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов — вы можете быть уверены в стабильности работы накопителя. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 500GB WD Green Client SSD 6Gb/s WDS500G5G0A** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения достигает 545 МБ/с — ваши приложения и операционная система будут запускаться быстрее. * **Большой объём памяти:** 500 ГБ позволят хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов — вы можете быть уверены в стабильности работы накопителя. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS500G5G0A) - по цене 9750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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