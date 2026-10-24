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SSD Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)

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Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)
7 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)

M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP480 обладает компактными размерами и не займет много места на материнской плате. Он подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 1500 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Установка данного диска помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Объем накопителя ExeGate Next KC2000TP480 составляет 480 ГБ, что позволяет хранить большое количество документов и файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP480 обладает компактными размерами и не займет много места на материнской плате. Он подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 1500 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Установка данного диска помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Объем накопителя ExeGate Next KC2000TP480 составляет 480 ГБ, что позволяет хранить большое количество документов и файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - по цене 7240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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