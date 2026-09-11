Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)
240-гигабайтный SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] ориентирован на использование в качестве системного диска стационарного ПК. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель использует для обмена данным интерфейс PCI-E 3.x x4. Ключ разъема M.2 – M. SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Высокую надежность устройства выражает среднее время наработки на отказ 2000000 ч. Поддерживается команда TRIM. Ее функции – оптимизация дискового пространства и повышение производительности. Быстродействие накопителя позволяет продуктивно работать с файловыми менеджерами, редакторами документов, офисными пакетами и другим типовым программным обеспечением. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 1500 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 900 МБ/с. Накопитель не оснащен радиатором. Максимальный ресурс записи модели – 80 ТБ. Накопитель рассчитан на среднюю интенсивность сохранения данных.
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