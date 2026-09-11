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SSD Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)

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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)
4 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)

240-гигабайтный SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] ориентирован на использование в качестве системного диска стационарного ПК. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель использует для обмена данным интерфейс PCI-E 3.x x4. Ключ разъема M.2 – M. SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Высокую надежность устройства выражает среднее время наработки на отказ 2000000 ч. Поддерживается команда TRIM. Ее функции – оптимизация дискового пространства и повышение производительности. Быстродействие накопителя позволяет продуктивно работать с файловыми менеджерами, редакторами документов, офисными пакетами и другим типовым программным обеспечением. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 1500 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 900 МБ/с. Накопитель не оснащен радиатором. Максимальный ресурс записи модели – 80 ТБ. Накопитель рассчитан на среднюю интенсивность сохранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
240-гигабайтный SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] ориентирован на использование в качестве системного диска стационарного ПК. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель использует для обмена данным интерфейс PCI-E 3.x x4. Ключ разъема M.2 – M. SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP240 [EX282318RUS] поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Высокую надежность устройства выражает среднее время наработки на отказ 2000000 ч. Поддерживается команда TRIM. Ее функции – оптимизация дискового пространства и повышение производительности. Быстродействие накопителя позволяет продуктивно работать с файловыми менеджерами, редакторами документов, офисными пакетами и другим типовым программным обеспечением. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 1500 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 900 МБ/с. Накопитель не оснащен радиатором. Максимальный ресурс записи модели – 80 ТБ. Накопитель рассчитан на среднюю интенсивность сохранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro 240GB (EX282318RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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