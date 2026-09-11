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SSD Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)

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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577437
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
280

Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP128 обладает свойствами компактного, высокопроизводительного и надежного накопителя. Установка данного устройства поможет существенно повысить скорость и отзывчивость системы на выполнение различных задач. Применение интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1200 Мбайт/сек. Благодаря объему 128 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP128 отличается бесшумной работой и длительным ресурсом службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1200
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP128 обладает свойствами компактного, высокопроизводительного и надежного накопителя. Установка данного устройства поможет существенно повысить скорость и отзывчивость системы на выполнение различных задач. Применение интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1200 Мбайт/сек. Благодаря объему 128 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP128 отличается бесшумной работой и длительным ресурсом службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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