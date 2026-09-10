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SSD Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)

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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362627
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
190

Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)

M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP120 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия. Так, скорость в режиме чтения достигает значения 1100 Мбайт/сек. Благодаря объему 120 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов. Среди особенностей ExeGate Next KC2000TP120 отмечаются бесшумная работа и низкое энергопотребление.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP120 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия. Так, скорость в режиме чтения достигает значения 1100 Мбайт/сек. Благодаря объему 120 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов. Среди особенностей ExeGate Next KC2000TP120 отмечаются бесшумная работа и низкое энергопотребление.
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Отзывы


Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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