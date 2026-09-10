Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
190
Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP120 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия. Так, скорость в режиме чтения достигает значения 1100 Мбайт/сек. Благодаря объему 120 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов. Среди особенностей ExeGate Next KC2000TP120 отмечаются бесшумная работа и низкое энергопотребление.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1100
Скорость записи, Мб/с
550
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP120 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия. Так, скорость в режиме чтения достигает значения 1100 Мбайт/сек. Благодаря объему 120 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов. Среди особенностей ExeGate Next KC2000TP120 отмечаются бесшумная работа и низкое энергопотребление.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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