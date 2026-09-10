Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8)
SSD-накопитель AMD Radeon R5M240G8 с общим объемом памяти 240 Гб сочетает в себе приятную стоимость и отличные технические характеристики. Используемый тип интерфейса SATA III позволяет обеспечить скорость чтения до 560 Мб/c, что благоприятно воздействует на слаженность работы компьютера и винчестера. Скорость записи информации в SSD-накопителе AMD Radeon R5M240G8 составляет 530 Мб/с. А тип памяти 3D TLC обеспечивает надежность при хранении всей необходимой информации. Удобный формат M.2 2280, в котором изготовлен накопитель, позволяет легко и быстро установить его в любой современный ПК. Стоит отметить также надежность и качественную работу контроллера Silicon Motion SM2258.
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