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SSD Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256)

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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 1
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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 4
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 5
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 6
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 7
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 8
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 9
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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Энергопотребление
3.15
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 8
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 9
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 10
  • Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540311
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.15
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Доставка
Отзывы


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