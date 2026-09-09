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SSD Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28)

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Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304419
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
500

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28)

Для расширения возможностей компьютерного устройства можно использовать SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28, который имеет память объемом 512 Гб. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать его в миниатюрных компьютерных устройствах. Для взаимодействия с материнской платой и другими комплектующими предусмотрен интерфейс SATA III. Качественный SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28 читает данные со скоростью до 560 Мб/с, записывает — 530 Мб/с, чего вполне хватает для повседневных дел, офисной работы с текстовыми приложениями и серфинга в сети. Изделие имеет наработку на отказ 1 500 000 ч. Оно получило память типа NAND TLC. Гарантийный срок службы равен 60 месяцев.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Для расширения возможностей компьютерного устройства можно использовать SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28, который имеет память объемом 512 Гб. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать его в миниатюрных компьютерных устройствах. Для взаимодействия с материнской платой и другими комплектующими предусмотрен интерфейс SATA III. Качественный SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28 читает данные со скоростью до 560 Мб/с, записывает — 530 Мб/с, чего вполне хватает для повседневных дел, офисной работы с текстовыми приложениями и серфинга в сети. Изделие имеет наработку на отказ 1 500 000 ч. Оно получило память типа NAND TLC. Гарантийный срок службы равен 60 месяцев.
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