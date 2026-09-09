Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 512Gb (SP512GbSS3A55M28)
Для расширения возможностей компьютерного устройства можно использовать SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28, который имеет память объемом 512 Гб. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать его в миниатюрных компьютерных устройствах. Для взаимодействия с материнской платой и другими комплектующими предусмотрен интерфейс SATA III. Качественный SSD накопитель Silicon Power A55 SP512GBSS3A55M28 читает данные со скоростью до 560 Мб/с, записывает — 530 Мб/с, чего вполне хватает для повседневных дел, офисной работы с текстовыми приложениями и серфинга в сети. Изделие имеет наработку на отказ 1 500 000 ч. Оно получило память типа NAND TLC. Гарантийный срок службы равен 60 месяцев.
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