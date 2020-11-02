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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный

Артикул: 94050
  • USB-накопитель Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 1
  • Флэшка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 2
USB-накопитель Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 1
Флэшка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 2
940 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 94050
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTranscend
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Материал корпусапластик
Скорость чтения данных, МБ/с70
Скорость записи данных, МБ/с18
Сжатие данныхнет
Резервное копирование данныхнет
Размеры (ШxДxТ)19х62х9
Объем памяти, Гб32
ИнтерфейсUSB 3.0
Аппаратное шифрование данныхнет
Индикатор передачи данныхда
Защита паролемнет
Защита от перезаписинет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Выдвижной разъемнет
Водонепроницаемый корпуснет
Цветчерный
Те, кто всегда ценил в вещах качество, оценят элегантный и выразительный дизайн USB-накопителя Transcend JetFlash 700. Утончённый вид JetFlash 700 в чёрном исполнении соединил в себе стойкость и лёгкость пластикового корпуса, который не только красиво выглядит, но и надёжно защищает важную информацию, куда бы вы не пошли. 


Теги товара: 32 Гб, USB 3.0.


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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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