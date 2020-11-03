8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый

Артикул: 68255
Веб-камераWeb Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018)
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 68255
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендMicrosoft
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьWindows 7, Windows Vista, Windows XP
Тип матрицыCMOS
Угол обзора объектива75 град.
Удобная web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 обеспечивает легкий доступ к программе Windows Live за счет присутствия функциональной кнопки. Качество изображения формируется с помощью матрицы с возможностью обеспечить современный формат 1080p. Автоматическая фокусировка четко подстраивает объектив камеры на необходимый элемент и обеспечивает минимальные усилия по настройке изображения пользователем. Встроенный микрофон прекрасно справляется со своей задачей по передаче речевой информации. Длинный шнур и универсальное крепление создают все условия для установки камеры в любом удобном для пользователя месте, а современный USB-интерфейс легко и быстро синхронизирует камеру с ПК. Web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 изготовлена с применением высокотехнологичных материалов и является достойным представителем своего класса.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...