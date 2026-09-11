Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера ACD Vision UC100 (ACD-DS-UC100)
Камера UC100 повторяет характеристики встроенных камер ноутбуков. Она позволяет общаться с собеседником с помощью всех популярных сервисов Zoom, Skype, WhatsApp под любой операционной системой. Автоматический баланс белого и программная компенсация недостатка освещенности позволят картинке оставаться качественной в любой обстановке. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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