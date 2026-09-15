Веб-камера Oklick OK-C013FH черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 541181
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200
Описание товара Веб-камера Oklick OK-C013FH черный
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C21FH черный (1455507)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитВеб-камера Logitech C270 (960-001063) черный
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитВеб-камера Oklick OK-C008FH черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитКамера Web A4 PK-920H-1 черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микроф...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-935HL черный
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-930HA черный
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитВеб-камера Creative Live! Cam SYNC 1080P V2 черный (73VF08800000...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитВеб-камера A4Tech PK-940HA черный
-
В наличииЦена 6 230 руб. 6 780 руб.1558 руб. в СплитВеб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитВеб-камера Logitech C920e
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
камера, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Веб-камера с хорошим разрешением и удобным креплением. Легко регулируется и настраивается.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Купить Веб-камера Oklick OK-C013FH черный - по цене 1520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C013FH черный