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Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500)

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Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 1
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 2
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 3
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 4
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 5
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 6
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 7
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 8
Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 1
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 2
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 3
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 4
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 5
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 6
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 7
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 8
  • Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493708
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, кг.
10.6

Описание товара Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500)

Камера UC500 позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD. Широкоугольный объектив захватывает значительно больше и идеально подходит для проведения видеоконференций с несколькими участниками. Автоматический баланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5 м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. LED индикация всегда подскажет пользователю об активности камеры. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Шарнирное основание позволяет свободно вращать камеру на 360 градусов, для выбора идеального ракурса. Благодаря технологии Plug&amp;Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Камера UC500 позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD. Широкоугольный объектив захватывает значительно больше и идеально подходит для проведения видеоконференций с несколькими участниками. Автоматический баланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5 м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. LED индикация всегда подскажет пользователю об активности камеры. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Шарнирное основание позволяет свободно вращать камеру на 360 градусов, для выбора идеального ракурса. Благодаря технологии Plug&amp;Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.


Теги товара: full hd, с микрофоном
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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