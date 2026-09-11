Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера ACD Vision UC500 (ACD-DS-UC500)
Камера UC500 позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD. Широкоугольный объектив захватывает значительно больше и идеально подходит для проведения видеоконференций с несколькими участниками. Автоматический баланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5 м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. LED индикация всегда подскажет пользователю об активности камеры. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Шарнирное основание позволяет свободно вращать камеру на 360 градусов, для выбора идеального ракурса. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
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