Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3
Готовность в одно мгновение и лучшее изображение в формате Full HD! Creative Live! Cam Sync V3 — это 2K QHD веб-камера с функцией автоматической настройки, которая обеспечивает удивительно детализированное и плавное изображение. Благодаря 4-х кратному цифровому увеличению из множества диапазонов можно выбрать тот, который лучше всего подходит вам и окружающей обстановке. Выберите оптимальный диапазон масштабирования для группы из 4 человек или для одного человека с идеальным кадрированием от головы до плеч во время частной беседы. Веб-камера оснащена двумя всенаправленными микрофонами и идеально подходит для веб-конференций, онлайн-интервью или просто общения с близкими. Совместимость с UVC означает, что Creative Live! Cam Sync V3 не требует установки дополнительных драйверов и совместима со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Подключите камеру к компьютеру и сразу же приступайте к работе. Веб-камера совместима с большинством популярных приложений для видеоконференций, поэтому позволяет участвовать в любых встречах, даже при необходимости подключения в последнюю минуту. Произведите впечатление на собеседников изображением с разрешением 2K QHD* 2560 x 1440 @ 30 кадров в секунду, позвольте увидеть малейшие детали. От групповых звонков до крупных планов: Creative Live! Cam Sync V3 позволяет быстро увеличивать масштаб до четырех раз и показывать только то, что вы хотите показать. Для нас важно, чтобы вас хорошо слышали. Благодаря встроенным в веб-камеру двойным всенаправленным цифровым микрофонам ваш голос звучит четко и точно, более естественно и реалистично. Например, звонок родственникам будет звучать так, как будто вы находитесь рядом! Функция умного улавливания вашего голоса во время разговора, и отключения звука, когда вы закончили говорить. Попрощайтесь с немыми разговорами. VoiceDetect распознает голоса и освобождает ваши руки и мысли для других важных задач. Функция NoiseClean-out удаляет нежелательный фоновый шум с ВАШЕЙ стороны во время разговора, чтобы собеседники могли четко слышать ваш голос. Подавляется ваш фоновый шум передавая только ваш чистый голос.
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Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd
Теги товара: с микрофоном, с автофокусом
Достоинства:
Комментарий:
держится крепко, картинка на видео неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Работает, есть видео камера с таким разрешением разница день и ночь. Надоело выбирать , покупал что б было и оставил. Такая лёгкая что шнур стаскивает. Для видео звонков хватает, своих знаешь по силуэту. Паспорт не на русском и могучем, деньги на нас можно иметь а закон в сторонке, бизнес.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано надежно, дополнительная упаковка поверх заводской. Отличная вебка для конференций, картинка чёткая, звук чистый, микрофон хорошо улавливает голос без лишних шумов. Подключил — работает, ничего настраивать не пришлось. Шторка на объективе — бонус, кому принципиально. За свою цену топ. Ну и провод длиннющий.
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество Главное преимущество - это работа в плохом освещении. Неплохо справляется там,Где даже из более дорогого сегмента камеры плывут
Достоинства:
Комментарий:
Отличная веб-камера, определенно стоит своих денег. Приехала на день раньше, в надежной коробке, внутри имеется дополнительная картонка, не позволяющая коробочке с камерой болтухаться и как-то повредиться, присутствует шторка для закрытия объектива После различных настроек я получила очень крутую картинку, качество бомба, определенно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера за такую стоимость. Хорошее качество картинки и работа при плохой освещенности в сравнении с некоторыми камерами из этой ценовой категории. Основной минус - это отсутствие зума, далее программного.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли ребёнку для онлайн занятий с репетитором. Подключается максимально просто, качество звука и видео прекрасное, слышно и видно как ребёнку, так и ребёнка. За такую цену - огонь)) Классно, что есть «шторка» для закрытия камеры. В общем продавца советую, товар рекомендую, спасибо еще раз огромное!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен, для проведения конференций с репетиторами самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Подходящая цена и достаточное качество. Может быть лучшая за свою цену?
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Картинка отличная. Микрофон слышит издалека. Затвор мягонько открывается и закрывается.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлена во время, упакавка хорошая, товар новый, рабочий. Для доп настроек установить программу с сайта производителя (Creative).
Достоинства:
Комментарий:
Качественная картинка за небольшие деньги.
Отзывы о товаре Веб-камера Creative LIVE! CAM SYNC 1080P V3
Достоинства:
Комментарий:
держится крепко, картинка на видео неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Работает, есть видео камера с таким разрешением разница день и ночь. Надоело выбирать , покупал что б было и оставил. Такая лёгкая что шнур стаскивает. Для видео звонков хватает, своих знаешь по силуэту. Паспорт не на русском и могучем, деньги на нас можно иметь а закон в сторонке, бизнес.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано надежно, дополнительная упаковка поверх заводской. Отличная вебка для конференций, картинка чёткая, звук чистый, микрофон хорошо улавливает голос без лишних шумов. Подключил — работает, ничего настраивать не пришлось. Шторка на объективе — бонус, кому принципиально. За свою цену топ. Ну и провод длиннющий.
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество Главное преимущество - это работа в плохом освещении. Неплохо справляется там,Где даже из более дорогого сегмента камеры плывут
Достоинства:
Комментарий:
Отличная веб-камера, определенно стоит своих денег. Приехала на день раньше, в надежной коробке, внутри имеется дополнительная картонка, не позволяющая коробочке с камерой болтухаться и как-то повредиться, присутствует шторка для закрытия объектива После различных настроек я получила очень крутую картинку, качество бомба, определенно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера за такую стоимость. Хорошее качество картинки и работа при плохой освещенности в сравнении с некоторыми камерами из этой ценовой категории. Основной минус - это отсутствие зума, далее программного.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли ребёнку для онлайн занятий с репетитором. Подключается максимально просто, качество звука и видео прекрасное, слышно и видно как ребёнку, так и ребёнка. За такую цену - огонь)) Классно, что есть «шторка» для закрытия камеры. В общем продавца советую, товар рекомендую, спасибо еще раз огромное!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен, для проведения конференций с репетиторами самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Подходящая цена и достаточное качество. Может быть лучшая за свою цену?
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Картинка отличная. Микрофон слышит издалека. Затвор мягонько открывается и закрывается.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлена во время, упакавка хорошая, товар новый, рабочий. Для доп настроек установить программу с сайта производителя (Creative).
Достоинства:
Комментарий:
Качественная картинка за небольшие деньги.