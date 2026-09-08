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Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

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Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109909
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.7 и выше, SUSE Linux 11 SP2
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
7

Описание товара Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном

Web-камера LOGITECH HD Pro C925e оснащена матрицей 2 Мп разрешением 1920?1080 пикселей. Эта особенность обеспечивает пользователю передачу и запись высококачественного видеосигнала, делая видеозвонки по-настоящему приятными и удобными. Встроенный микрофон избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование, а функция шумоподавления обеспечит чистый и четкий звук. Web-камера LOGITECH HD Pro C925e обладает функциями записи видео формата 1080р со скоростью записи 30 кадров в секунду, что позволит вам изготавливать ролики очень хорошего качества. Наличие функции автоматической фокусировки сделает использование камеры более простым и удобным как в ходе видеозвонков, так и записи видео. Универсальное крепление камеры подходит для большинства поверхностей.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech HD Pro C925e черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Комплектация
камера, крепление, документация, упаковка
Микрофон
да
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.7 и выше, SUSE Linux 11 SP2
Угол обзора объектива
0
Шторка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Web-камера LOGITECH HD Pro C925e оснащена матрицей 2 Мп разрешением 1920?1080 пикселей. Эта особенность обеспечивает пользователю передачу и запись высококачественного видеосигнала, делая видеозвонки по-настоящему приятными и удобными. Встроенный микрофон избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование, а функция шумоподавления обеспечит чистый и четкий звук. Web-камера LOGITECH HD Pro C925e обладает функциями записи видео формата 1080р со скоростью записи 30 кадров в секунду, что позволит вам изготавливать ролики очень хорошего качества. Наличие функции автоматической фокусировки сделает использование камеры более простым и удобным как в ходе видеозвонков, так и записи видео. Универсальное крепление камеры подходит для большинства поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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