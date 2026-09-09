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Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный

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Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 1
Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 2
Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 3
Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 1
  • Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 2
  • Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 3
  • Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
47 990 руб.  101 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229722
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х24
Вес, г.
200

Описание товара Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный

Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Logitech PTZ Pro 2 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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