Веб-камера A4Tech PK-940HA черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420195
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Веб-камера может быть полезна как дома, так и в офисе. Устройство универсально с точки зрения выбора места размещения. Камеру можно установить на стол и даже на штатив. Не вызовет сложностей и крепление к монитору или к ноутбуку. Черный цвет корпуса модели будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 63x85x52 мм. Камера обладает системой автоматической фокусировки. Разрешение видео – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Качество «картинки», обеспечиваемое устройством, более чем достаточно для интернет-общения. Угол обзора камеры – 75°. Необходимое качество записи звука гарантирует интегрированный цифровой микрофон. Интерфейс подключения камеры – USB 2.0. Устройство не нуждается во внешнем питании. Поддержка камеры реализована во всех самых актуальных в настоящее время операционных системах.
Веб-камера может быть полезна как дома, так и в офисе. Устройство универсально с точки зрения выбора места размещения. Камеру можно установить на стол и даже на штатив. Не вызовет сложностей и крепление к монитору или к ноутбуку. Черный цвет корпуса модели будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 63x85x52 мм. Камера обладает системой автоматической фокусировки. Разрешение видео – 1920x1080. Максимальная частота кадров – 30 кадров в секунду. Качество «картинки», обеспечиваемое устройством, более чем достаточно для интернет-общения. Угол обзора камеры – 75°. Необходимое качество записи звука гарантирует интегрированный цифровой микрофон. Интерфейс подключения камеры – USB 2.0. Устройство не нуждается во внешнем питании. Поддержка камеры реализована во всех самых актуальных в настоящее время операционных системах.
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