Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
Общайтесь онлайн с комфортом и с удовольствием, используя веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream. Она передает данные со скоростью в 60 кадр/с с разрешением видео в 1920x1080 и 1280x720. Число мегапикселей матрицы составляет 2, в устройстве предусмотрены автофокусировка, широкие углы обзора, так что можете быть уверены – высокое качество видео для живого вещания, с четкими деталями и насыщенными красками, вам обеспечено. Технология сжатия данных H.264 позволит передавать их по сети весьма оперативно. По необходимости и в зависимости от целей пользователь имеет возможность в процесс трансляции встраивать заставки. Уровень освещенности на качестве видео никак не скажется – даже в условиях недостаточной освещенности изображение будет четким. Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream совместима в большинством операционных систем, имеет универсальное и надежное крепление.
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Теги товара: full hd, с микрофоном
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, с автофокусом
Теги товара: full hd, с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично подключил работает. До этой стояла С270 того же производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Работает отлично. Пришла хорошо запакованной и вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная камера, для начинающего стримера самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, советую вручную настраивать под свое освещение, так как автоматическая настройка немного странная
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Главное сделать хорошее освещение. Подключилась без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за свои деньги, все заявленные характеристики держит
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера!!! Хорошее качество звука и видео!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, шикарное качество видео и звука, нормам для переговоров и стриминга
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела для занятий не-лацн. Качество картинки супер, и звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Топ за свои деньги. Неплохо передает цвета даже при не самом лучшем освещении
Достоинства:
Комментарий:
Камера пришла в целости и сохранности. В приложении Logitech можно настраивать разрешение, цветокор, фпс, фокус и др. В данной цветовой категории камера самая лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
не знаю чем отличается от других, но качество и вправду получше базовых камер
Достоинства:
Комментарий:
Камера нравится, но есть ньюанс. У меня лампы в люстре не подружились с камерой, на видео есть мерцание. К сожалению, не нашел способа пофиксить.
Достоинства:
Комментарий:
Камера подключилась на раз. При плохом освещении зернит. Звук очень хороший. При звонках через мессенджеры очень хорошая картинка и звук чистый.
Достоинства:
Комментарий:
какая классная камера просто чистота и звук классный я очень рада спасибо большое купите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Веб-камера! Оптимальный выбор для начинающего блогера! Качество картинки, хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
простая в использовании камера, звук и видео в хорошем качестве, за глаза хватает для видео конференций. одно существенное неудобство - нет шторки, закрывающей объектив, выключаю из USB после созвонов.
Достоинства:
Комментарий:
Ввели в заблуждение с тем, что указано 60фпс и 1080pix. 60фпс только с 720p, а 1080p только с 30 фпс, но сойдет, летом поменяю на более профессиональную
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, подруга очень довольна Подарок удался
Достоинства:
Комментарий:
Камера хорошая, в целом. По мне её возможности и качество картинки, звук и т.д. слегка не соответствует цене, на мой взгляд это было бы приемлемо если бы они была в два раза дешевле и вообще круто если бы в три. Может у меня со зрением что-то, но мне качество картинки не нравится как я её ни настраивала, хочется лучше фокус и больше чёткости, заявлено hd, но кажется что мне его недоложили) снова бы её не купила, понятно что есть камеры лучше и дороже, но здесь картинка очень похожа на более скромные аналоги. Звук кстати очень неплохой, посторонние шумы не улавливает, голос передаёт реально! в видео рассказала больше. Ещё можно попытаться настроить её через обс студио, но там не везде в мессенжерах эту камеру (виртуальную) можно использовать только на площадках из списка в программе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, пришло быстро, хорошо упаковано, все работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная камера! отлично все записывает! покупкой довольны! качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, все работает. Настраивается через ПО от Logitech. Провод длинный, где-то 1м. Доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
камера супер, проверил на нескольких платформах, качество и плавность \"стримерская\"
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера, ещё не настраивал. Просто подключил в проверил. Нравится, что нету шума, достаточной четкая картинка. При хорошем освещении можно добиться ещё лучшего кадра.
Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично подключил работает. До этой стояла С270 того же производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Работает отлично. Пришла хорошо запакованной и вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная камера, для начинающего стримера самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, советую вручную настраивать под свое освещение, так как автоматическая настройка немного странная
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Главное сделать хорошее освещение. Подключилась без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за свои деньги, все заявленные характеристики держит
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера!!! Хорошее качество звука и видео!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, шикарное качество видео и звука, нормам для переговоров и стриминга
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела для занятий не-лацн. Качество картинки супер, и звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера. Топ за свои деньги. Неплохо передает цвета даже при не самом лучшем освещении
Достоинства:
Комментарий:
Камера пришла в целости и сохранности. В приложении Logitech можно настраивать разрешение, цветокор, фпс, фокус и др. В данной цветовой категории камера самая лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
не знаю чем отличается от других, но качество и вправду получше базовых камер
Достоинства:
Комментарий:
Камера нравится, но есть ньюанс. У меня лампы в люстре не подружились с камерой, на видео есть мерцание. К сожалению, не нашел способа пофиксить.
Достоинства:
Комментарий:
Камера подключилась на раз. При плохом освещении зернит. Звук очень хороший. При звонках через мессенджеры очень хорошая картинка и звук чистый.
Достоинства:
Комментарий:
какая классная камера просто чистота и звук классный я очень рада спасибо большое купите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Веб-камера! Оптимальный выбор для начинающего блогера! Качество картинки, хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
простая в использовании камера, звук и видео в хорошем качестве, за глаза хватает для видео конференций. одно существенное неудобство - нет шторки, закрывающей объектив, выключаю из USB после созвонов.
Достоинства:
Комментарий:
Ввели в заблуждение с тем, что указано 60фпс и 1080pix. 60фпс только с 720p, а 1080p только с 30 фпс, но сойдет, летом поменяю на более профессиональную
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, подруга очень довольна Подарок удался
Достоинства:
Комментарий:
Камера хорошая, в целом. По мне её возможности и качество картинки, звук и т.д. слегка не соответствует цене, на мой взгляд это было бы приемлемо если бы они была в два раза дешевле и вообще круто если бы в три. Может у меня со зрением что-то, но мне качество картинки не нравится как я её ни настраивала, хочется лучше фокус и больше чёткости, заявлено hd, но кажется что мне его недоложили) снова бы её не купила, понятно что есть камеры лучше и дороже, но здесь картинка очень похожа на более скромные аналоги. Звук кстати очень неплохой, посторонние шумы не улавливает, голос передаёт реально! в видео рассказала больше. Ещё можно попытаться настроить её через обс студио, но там не везде в мессенжерах эту камеру (виртуальную) можно использовать только на площадках из списка в программе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, пришло быстро, хорошо упаковано, все работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная камера! отлично все записывает! покупкой довольны! качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера, все работает. Настраивается через ПО от Logitech. Провод длинный, где-то 1м. Доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
камера супер, проверил на нескольких платформах, качество и плавность \"стримерская\"
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера, ещё не настраивал. Просто подключил в проверил. Нравится, что нету шума, достаточной четкая картинка. При хорошем освещении можно добиться ещё лучшего кадра.