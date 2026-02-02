Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный

Источник: Я ндекс Маркет

Екатерина



Камера хорошая, в целом. По мне её возможности и качество картинки, звук и т.д. слегка не соответствует цене, на мой взгляд это было бы приемлемо если бы они была в два раза дешевле и вообще круто если бы в три. Может у меня со зрением что-то, но мне качество картинки не нравится как я её ни настраивала, хочется лучше фокус и больше чёткости, заявлено hd, но кажется что мне его недоложили) снова бы её не купила, понятно что есть камеры лучше и дороже, но здесь картинка очень похожа на более скромные аналоги. Звук кстати очень неплохой, посторонние шумы не улавливает, голос передаёт реально! в видео рассказала больше. Ещё можно попытаться настроить её через обс студио, но там не везде в мессенжерах эту камеру (виртуальную) можно использовать только на площадках из списка в программе