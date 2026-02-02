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Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный

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Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 1
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 2
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 3
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 1
  • Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 2
  • Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 3
  • Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
6 520 руб.  6 780 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный
6 520 руб. -4%
6 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, Mac OS, Chrome OS, Android
Тип матрицы
CMOS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х5
Вес, г.
360

Описание товара Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный

Общайтесь онлайн с комфортом и с удовольствием, используя веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream. Она передает данные со скоростью в 60 кадр/с с разрешением видео в 1920x1080 и 1280x720. Число мегапикселей матрицы составляет 2, в устройстве предусмотрены автофокусировка, широкие углы обзора, так что можете быть уверены – высокое качество видео для живого вещания, с четкими деталями и насыщенными красками, вам обеспечено. Технология сжатия данных H.264 позволит передавать их по сети весьма оперативно. По необходимости и в зависимости от целей пользователь имеет возможность в процесс трансляции встраивать заставки. Уровень освещенности на качестве видео никак не скажется – даже в условиях недостаточной освещенности изображение будет четким. Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream совместима в большинством операционных систем, имеет универсальное и надежное крепление.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично подключил работает. До этой стояла С270 того же производителя.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Работает отлично. Пришла хорошо запакованной и вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная камера, для начинающего стримера самое то
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Егор О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, советую вручную настраивать под свое освещение, так как автоматическая настройка немного странная
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Главное сделать хорошее освещение. Подключилась без проблем
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Эмилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за свои деньги, все заявленные характеристики держит
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера!!! Хорошее качество звука и видео!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, шикарное качество видео и звука, нормам для переговоров и стриминга
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела для занятий не-лацн. Качество картинки супер, и звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Топ за свои деньги. Неплохо передает цвета даже при не самом лучшем освещении
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Камера пришла в целости и сохранности. В приложении Logitech можно настраивать разрешение, цветокор, фпс, фокус и др. В данной цветовой категории камера самая лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю чем отличается от других, но качество и вправду получше базовых камер
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Камера нравится, но есть ньюанс. У меня лампы в люстре не подружились с камерой, на видео есть мерцание. К сожалению, не нашел способа пофиксить.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Камера подключилась на раз. При плохом освещении зернит. Звук очень хороший. При звонках через мессенджеры очень хорошая картинка и звук чистый.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Таися Я.

Достоинства:


Комментарий:
какая классная камера просто чистота и звук классный я очень рада спасибо большое купите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Борис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Веб-камера! Оптимальный выбор для начинающего блогера! Качество картинки, хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
простая в использовании камера, звук и видео в хорошем качестве, за глаза хватает для видео конференций. одно существенное неудобство - нет шторки, закрывающей объектив, выключаю из USB после созвонов.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Ввели в заблуждение с тем, что указано 60фпс и 1080pix. 60фпс только с 720p, а 1080p только с 30 фпс, но сойдет, летом поменяю на более профессиональную
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, подруга очень довольна Подарок удался
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Камера хорошая, в целом. По мне её возможности и качество картинки, звук и т.д. слегка не соответствует цене, на мой взгляд это было бы приемлемо если бы они была в два раза дешевле и вообще круто если бы в три. Может у меня со зрением что-то, но мне качество картинки не нравится как я её ни настраивала, хочется лучше фокус и больше чёткости, заявлено hd, но кажется что мне его недоложили) снова бы её не купила, понятно что есть камеры лучше и дороже, но здесь картинка очень похожа на более скромные аналоги. Звук кстати очень неплохой, посторонние шумы не улавливает, голос передаёт реально! в видео рассказала больше. Ещё можно попытаться настроить её через обс студио, но там не везде в мессенжерах эту камеру (виртуальную) можно использовать только на площадках из списка в программе
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Геннадий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, пришло быстро, хорошо упаковано, все работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная камера! отлично все записывает! покупкой довольны! качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, все работает. Настраивается через ПО от Logitech. Провод длинный, где-то 1м. Доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Всеволод Д.

Достоинства:


Комментарий:
камера супер, проверил на нескольких платформах, качество и плавность \"стримерская\"
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера, ещё не настраивал. Просто подключил в проверил. Нравится, что нету шума, достаточной четкая картинка. При хорошем освещении можно добиться ещё лучшего кадра.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Комплектация
веб-камера, руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Совместимость
Windows, Mac OS, Chrome OS, Android
Тип матрицы
CMOS
Страна производитель
Китай
Описание
Общайтесь онлайн с комфортом и с удовольствием, используя веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream. Она передает данные со скоростью в 60 кадр/с с разрешением видео в 1920x1080 и 1280x720. Число мегапикселей матрицы составляет 2, в устройстве предусмотрены автофокусировка, широкие углы обзора, так что можете быть уверены – высокое качество видео для живого вещания, с четкими деталями и насыщенными красками, вам обеспечено. Технология сжатия данных H.264 позволит передавать их по сети весьма оперативно. По необходимости и в зависимости от целей пользователь имеет возможность в процесс трансляции встраивать заставки. Уровень освещенности на качестве видео никак не скажется – даже в условиях недостаточной освещенности изображение будет четким. Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream совместима в большинством операционных систем, имеет универсальное и надежное крепление.


Теги товара: full hd, с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично подключил работает. До этой стояла С270 того же производителя.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Работает отлично. Пришла хорошо запакованной и вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная камера, для начинающего стримера самое то
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Егор О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, советую вручную настраивать под свое освещение, так как автоматическая настройка немного странная
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Главное сделать хорошее освещение. Подключилась без проблем
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Эмилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за свои деньги, все заявленные характеристики держит
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера!!! Хорошее качество звука и видео!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, шикарное качество видео и звука, нормам для переговоров и стриминга
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела для занятий не-лацн. Качество картинки супер, и звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера. Топ за свои деньги. Неплохо передает цвета даже при не самом лучшем освещении
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Камера пришла в целости и сохранности. В приложении Logitech можно настраивать разрешение, цветокор, фпс, фокус и др. В данной цветовой категории камера самая лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю чем отличается от других, но качество и вправду получше базовых камер
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Камера нравится, но есть ньюанс. У меня лампы в люстре не подружились с камерой, на видео есть мерцание. К сожалению, не нашел способа пофиксить.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Камера подключилась на раз. При плохом освещении зернит. Звук очень хороший. При звонках через мессенджеры очень хорошая картинка и звук чистый.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Таися Я.

Достоинства:


Комментарий:
какая классная камера просто чистота и звук классный я очень рада спасибо большое купите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Борис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Веб-камера! Оптимальный выбор для начинающего блогера! Качество картинки, хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
простая в использовании камера, звук и видео в хорошем качестве, за глаза хватает для видео конференций. одно существенное неудобство - нет шторки, закрывающей объектив, выключаю из USB после созвонов.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Ввели в заблуждение с тем, что указано 60фпс и 1080pix. 60фпс только с 720p, а 1080p только с 30 фпс, но сойдет, летом поменяю на более профессиональную
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, подруга очень довольна Подарок удался
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Камера хорошая, в целом. По мне её возможности и качество картинки, звук и т.д. слегка не соответствует цене, на мой взгляд это было бы приемлемо если бы они была в два раза дешевле и вообще круто если бы в три. Может у меня со зрением что-то, но мне качество картинки не нравится как я её ни настраивала, хочется лучше фокус и больше чёткости, заявлено hd, но кажется что мне его недоложили) снова бы её не купила, понятно что есть камеры лучше и дороже, но здесь картинка очень похожа на более скромные аналоги. Звук кстати очень неплохой, посторонние шумы не улавливает, голос передаёт реально! в видео рассказала больше. Ещё можно попытаться настроить её через обс студио, но там не везде в мессенжерах эту камеру (виртуальную) можно использовать только на площадках из списка в программе
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Геннадий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, пришло быстро, хорошо упаковано, все работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная камера! отлично все записывает! покупкой довольны! качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера, все работает. Настраивается через ПО от Logitech. Провод длинный, где-то 1м. Доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Всеволод Д.

Достоинства:


Комментарий:
камера супер, проверил на нескольких платформах, качество и плавность \"стримерская\"
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая камера, ещё не настраивал. Просто подключил в проверил. Нравится, что нету шума, достаточной четкая картинка. При хорошем освещении можно добиться ещё лучшего кадра.


Веб-камера Logitech C922 Pro Stream черный - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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